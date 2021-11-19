20 ноября 2021 – шестнадцатые лунные сутки, когда нужно заниматься очищением себя и окружающего пространства. Но нельзя впадать в крайности.

Гороскоп на 20 ноября 2021 года всем знакам Зодиака советует заняться очищением: сходить в баню, сделать генеральную уборку, заняться медитацией, проинспектировать свои отношения – и покончить с токсичными и т.п.

При этом важно не впадать в крайности и держать себя в руках.

Шестнадцатый лунный день и Луна в знаке Близнецы отвечают за саморазвитие, творчество, принятие важных взвешенных решений и повышенную общительность.

Сегодня нужно:

оставаться спокойным;

заняться уборкой и ревизией шкафов и шкафчиков;

общаться и налаживать новые контакты.

Сегодня нельзя:

впадать в крайности;

поддаваться беспокойству из-за якобы нерациональной траты своего времени – с высокой вероятностью, это чувство ложное;

переутомляться.

День отлично подходит для отдыха и медиативного решения вопросов, которые человека давно беспокоят, но принять решение по которым тот никак не решался. Самое время еще раз посоветоваться с опытным другом или знакомым – и окончательно определиться.

Гороскоп на 20 ноября 2021: Овен

Главное сегодня – не критиковать окружающих. И не зацикливаться на внутренних метаниях. Периоды размышлений стоит чередовать (а, по возможности, лучше сочетать) с практическими занятиями: например, подумать о жизни можно под натирание семейного серебра. Тогда вечером представителей знака не настигнет чувство вины за бесцельно прожитый день.

Гороскоп на 20 ноября 2021: Телец

Читайте такжеСплошная опасность: каким знакам Зодиака лучше остаться дома на Новый годСегодня Телец рискует столкнуться с финансовыми трудностями. Но важно не устраивать по этому поводу истерик и скандалов с родней или партнерами. Денег подобная линия поведения не прибавит – а вот нужные связи рискует нарушить. Так что проводим аудит и просто спокойно делаем выводы.

Гороскоп на 20 ноября 2021: Близнецы

Сегодня в представителях знака может проснуться диктатор и зазнайка. Им стоит поумерить свое занудство, если они не хотят нарваться на жесткую отповедь. А главное – скандал может сорвать то важное дело, ради которого изначально всё и затевалось. Так что представителям знака стоит заранее решить, что им важнее – отстоять свою правоту или доделать дело.

Гороскоп на 20 ноября 2021: Рак

Сегодняшний день стоит посвятить себе. Если не хватает денег на какой-то дорогой подарок себе, любимой (поход в спа-салон или на массаж, например) – то стоит хотя бы понежиться в ванной с пеной и эфирными маслами под любимую музыку.

А дела (особенно если это чужие дела, куда вас пытаются втянуть) стоит смело отложить куда подальше.

Гороскоп на 20 ноября 2021: Лев

Сегодня важно соблюдать умеренность. Особенно это касается рациона: излишества в еде грозят обернуться для Льва проблемами со здоровьем – не смертельными, но неприятными. Умеренность стоит проявить и в финансовых тратах.

Ключ к успеху в делах – креативный подход. И вот тут можно быть и посмелее.

Гороскоп на 20 ноября 2021: Дева

Сегодня представителей знака может подвести их решительный настрой. Они захотят разобраться с накопившимися делами – и это хорошо. В процессе они могут устроить еще и разборки с друзьями или родней – и вот это уже плохо.

Лучше просто аккуратно и методично разгрести завалы в шкафу, а вот выяснение отношений лучше отложить.

Гороскоп на 20 ноября 2021: Весы

Сегодня важно держать язык за зубами. Не вовремя сказанная фраза рискует обернуться огромным скандалом.

Так что лучше молча перенимать чужой опыт и набираться необычных (непривычных даже) впечатлений.

Гороскоп на 20 ноября 2021: Скорпион

Сегодня представители знака будут особо обидчивыми – иногда реально на пустом месте. Особенно обострится "чувство самодостоинства" во второй половине дня. Поэтому все важные переговоры и прочее общение нужно постараться успеть провести в первой половине дня.

Гороскоп на 20 ноября 2021: Стрелец

Вот кому не стоит сегодня принимать судьбоносных решений, так это Стрельцу. Именно им сегодня лучше думать – чем действовать. Или, как минимум, хорошенько думать – прежде чем действовать.

Расставаться с привычными вещами или обстановкой представителям знака сегодня особенно сложно – но выбрасывать хлам (тем более это если совпало с переездом) нужно решительно.

Гороскоп на 20 ноября 2021: Козерог

Сегодня стоит быть деликатнее в общении с близкими. И более раскрепощенным – со своим любовным партнером. И друзья, и любимый такую тактику оценят.

Деловые переговоры лучше проводить в первой половине дня.

Гороскоп на 20 ноября 2021: Водолей

Представителей знака сегодня тянет на общение – но день пройдет плодотворнее и продуктивнее, если провести его максимально уединенно. Впрочем, особых планов строить не стоит: вероятно, придется быстро приспосабливаться под неожиданные обстоятельства.

Гороскоп на 20 ноября 2021: Рыбы

А вот Рыбам не помешает детальное планирование. Причем заняться подготовкой плана лучше всего еще с вечера пятницы. Хорошо бы включить в эти планы уборку: чистота вокруг поднимет представителям знака настроение и настроит на нужный лад.

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Автор: Диана Беловодская