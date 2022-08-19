Узнайте, что ждет в этот день именно ваш знак Зодиака.

Астрологи составили прогноз на 20 августа 2022 года для всех знаков Зодиака. В этот день повезет не многим, но в целом он пройдет легко и спокойно.

Овен

День будет благоприятным для закрытия "хвостов". Уделите внимание старым делам, требующим завершения.

Телец

Завтра вам не стоит проявлять свою гордыню, чтобы не нарваться на кофликт с близким человеком.

Близнецы

Днь обещает быть полон эмоций. Сделайте что-то такое, на что раньше вы бы не решились.

Рак

Вы можете встретить человека, который станет для вас покровителем. С ним вы добьетесь новых вершин.

Лев

Посвятите день активному отдыху. отправьтесь с друзьями на дачу, поиграйте в теннис или искупайтесь в бассейне.

Дева

Проявите сдержанность в общении с посторонними людьми. Не стоит открыть свою душу первому встречному.

Весы

Если вы хотите, чтобы этот день прошел удачно, тогда составьте заранее план и действуйте по нему.

Скорпион

День будет благоприятным для налаживания связи с близкими. Посвятите им время, займитесь детьми.

Стрелец

Вас ждет успех в финансовой сфере. Можете расчитывать на повышение зарплаты.

Козерог

Ваша усталость и перенапряжение может сказаться на отношениях с родственниками и друзьями. Могут возникнуть ссоры.

Водолей

Возможны конфликты с начальством из-за вашего нежелания или неумения признать существующую иерархию.

Рыбы

День пройдет легко и спокойно. Завтра Вселенная будет на вашей стороне.

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