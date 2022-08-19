Астрологи составили прогноз на 20 августа 2022 года для всех знаков Зодиака. В этот день повезет не многим, но в целом он пройдет легко и спокойно.
Овен
День будет благоприятным для закрытия "хвостов". Уделите внимание старым делам, требующим завершения.
Телец
Завтра вам не стоит проявлять свою гордыню, чтобы не нарваться на кофликт с близким человеком.
Близнецы
Днь обещает быть полон эмоций. Сделайте что-то такое, на что раньше вы бы не решились.
Рак
Вы можете встретить человека, который станет для вас покровителем. С ним вы добьетесь новых вершин.
Лев
Посвятите день активному отдыху. отправьтесь с друзьями на дачу, поиграйте в теннис или искупайтесь в бассейне.
Дева
Проявите сдержанность в общении с посторонними людьми. Не стоит открыть свою душу первому встречному.
Весы
Если вы хотите, чтобы этот день прошел удачно, тогда составьте заранее план и действуйте по нему.
Скорпион
День будет благоприятным для налаживания связи с близкими. Посвятите им время, займитесь детьми.
Стрелец
Вас ждет успех в финансовой сфере. Можете расчитывать на повышение зарплаты.
Козерог
Ваша усталость и перенапряжение может сказаться на отношениях с родственниками и друзьями. Могут возникнуть ссоры.
Водолей
Возможны конфликты с начальством из-за вашего нежелания или неумения признать существующую иерархию.
Рыбы
День пройдет легко и спокойно. Завтра Вселенная будет на вашей стороне.