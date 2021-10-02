2 октября 2021 – двадцать шестые лунные сутки, когда так и тянет на ссору – но выгоды такой конфликт не принесет и отстоять свои интересы удастся вряд ли.

Гороскоп на 2 октября 2021 года, двадцать шестой лунный день, советует не усердствовать ни с физическими нагрузками, ни с выяснением отношений. Энергетика дня провоцирует опасные конфликты, которые не принесут выгоды – а только лишние проблемы.

Сегодня нельзя хвастаться и сплетничать. Нужно следить как за тем, что говоришь, так и за своими желаниями: всё должно быть сбалансированным и в меру.

С физическими нагрузками тоже стоит быть осторожнее. А вот для оздоровительных процедур время самое оптимальное.

День благоприятен для отдыха, воспитания детей и для советов (как просить, так и давать).

Гороскоп на 2 октября: Овен

День благоприятен для обсуждения проектов и новых знакомств, в том числе романтических. Не стоит оставаться в одиночестве – особенно вечером.

Главная опасность дня – завышенные ожидания.

Гороскоп на 2 октября: Телец

Можно смело начинать новые дела и делать покупки. В денежных вопросах стоит полагаться на интуицию.

Можно смело обращаться за помощью – но и самому отказывать в помощи нельзя.

Гороскоп на 2 октября: Близнецы

Не стоит вмешиваться ни в какие конфликты и заниматься делами, которые требуют повышенной концентрации и организованности. Лучше всего будут удаваться дела, где нужно проявить смекалку или требуется творческий подход.

Гороскоп на 2 октября: Рак

На первый план выходят финансовые вопросы: стоит провести аудит своих доходов и расходов, не участвовать в финансовых авантюрах. Вообще рисковать сегодня – категорически не рекомендуется.

Вторую половину дня стоит провести максимально спокойно и уединенно.

Гороскоп на 2 октября: Лев

Удачно удастся разобраться с рабочими делами и поездками (даже незапланированными). Если понадобится вдохновение – достаточно хоть ненадолго сменить обстановку.

Если понадобиться отстаивать свою точку зрению, то аргументы лучше продумать заранее, а лишь потом озвучивать.

Гороскоп на 2 октября: Дева

Лучше всего удаются переговоры и общение. Вот только вести беседы лучше в неформальной обстановке. Поездки также складываются удачно.

Читайте такжеК чему снится бывший: мнения астрологов и самые популярные толкования по сонникамСегодня стоит особенно чутко прислушиваться к своей интуиции – даже на уровне снов.

Гороскоп на 2 октября: Весы

Не стоит сегодня недооценивать своих соперников. Расстроить может и общение с родственниками: возможны недопонимания и споры.

Не лучший день для покупок, исключение – лишь для запланированных трат.

Гороскоп на 2 октября: Скорпион

День благоприятен и для работы, и для саморазвития. Деловые вопросы обсуждать лучше в неформальной обстановке: так скорее удастся добиться взаимопонимания. Противопоказаны лень и инфантильность.

Вечером хорош бы пригласить гостей или устроить праздник в кругу семьи.

Гороскоп на 2 октября: Стрелец

День складывается отлично: вероятны удачные совпадения и полезные встречи. Можно смело пользоваться своей коммуникабельностью и обаянием.

Сегодня полезно проявляться инициативу в романтической сфере.

Гороскоп на 2 октября: Козерог

Удачный день для покупок. Возможно неожиданное поступление денежных средств или получение подарков.

С другой стороны, возможны трудности в рабочей сфере – но у Козерога хватит сил для их преодоления.

Гороскоп на 2 октября: Водолей

Стоит быть активнее и смелее. Но при этом важно – сохранять спокойствие.

Не лучший день для кардинальных изменений в карьерной сфере: не стоит ни менять работу, ни давать обещаний, что связаны с работой.

Гороскоп на 2 октября: Рыбы

Раздражающий день. Снизить накал нервозности поможет правильное расставление приоритетов. Можно смело обращаться за помощью к друзьям.

Отлично пройдут встречи с друзьями в непривычной обстановке.

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Автор: Диана Беловодская