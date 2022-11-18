Астрологи рассказали, чего знакам Зодиака следует ожидать от субботы.

Астрологи составили гороскоп для всех знаков Зодиака на субботу, 19 ноября. Так, Тельцы будут много работать, Львы испытают стресс, а Водолеям советуют сделать необходимые запасы еды. Подробнее читайте в материале.

Овен

Овны в этот день могут переживать из-за чего-то. Волнения будут спровоцированы какими-то бытовыми неурядицами. Например, отключением света.

Телец

У Тельцов будет очень загруженный день, поэтому только к вечеру они смогут расслабиться и отдохнуть. Будет желание выпить бокал вина и провести время в хорошей компании.

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Близнецы

У Близнецов в этот день будет много работы. Звезды говорят, что им придется много общаться с людьми. Общение будет плодотворным и довольно приятным.

Рак

Ракам следует вести себя более сдержанно и не бросаться громкими высказываниями. Их могут не так понять, что станет причиной настоящего конфликта.

Лев

Львы могут испытывать стресс из-за отмены события, к которому они тщательно готовились. Но судьба преподнесет им неожиданный приятный сюрприз.

Дева

Девам важно обратить внимание на свой внешний вид. Возможно, стоит пойти к косметологу или начать делать зарядку по утрам, чтобы привести себя в форму.

Весы

Весам в этот день советуют выходить пораньше, так как будет риск опоздать на какое-то важное мероприятие, на рейс или на деловую встречу.

Скорпион

Скорпионы 19 ноября отправятся на шопинг, где купят себе что-то важное и нужное. Но будет соблазн потратить много денег впустую. Не нужно поддаваться эмоциям.

Стрелец

Стрельцам нужно показать себя с ответственной стороны перед руководством, коллегами или друзьями. Для этого звезды призывают их не совершать необдуманных поступков и всегда думать о последствиях.

Козерог

Козероги могут в этот день встретиться со старыми знакомыми. Звезды говорят, что встреча будет не очень приятной.

Водолей

Водолеям нужно подумать о будущем. Например, сделать необходимые запасы продуктов или отложить деньги на случай острой необходимости

Рыбы

Рыбам нужно постараться держать язык за зубами, чтобы не сказать ничего личного. Если все-таки они ляпнут лишнего, могут быть серьезные последствия в виде обиды близких людей, доверивших им свою тайну.

Напомним, названы самые привлекательные и любимые женщины по знаку Зодиака.

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