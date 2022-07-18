Астрологи составили прогноз на 19 июля 2022 года для всех знаков Зодиака. Некоторым из них завтра придется хорошенько поработать, а кому-то можно и отдохнуть.
Овен
Вторник принесет Овнам много боли и разочарований. Возможно, вы узнаете об измене близкого человека. Это необязательно должен быть ваш партнер, возможно, это будет друг или "хороший" приятель.
Телец
А вот Тельцам этот день подарит много радости и счастья. Первую половину дня вам стоит посвятить реализации своих планов, а во второй займитесь своей личной жизнью.
Близнецы
Завтра может произойти ситуация, которая заставит вас переосмыслить свои ценности. Будьте очень внимательны к деталям.
Рак
День будет благоприятным для масштабных покупок. Например, вы можете приобрести автомобиль или квартиру. Также не исключены выгодные сделки по бизнесу.
Лев
Львов завтра может посетить мысль о том, что для них не так страшен бермудский треугольник, как любовный. Переспите с этой мыслью, а утром озвучьте свое решение партнеру.
Дева
Судьба испытает вас на прочность. С самого утра у вас все будет валиться из рук. Но не стоит нервничать. Лучше успокоиться, выдохнуть и попробовать все делать медленнее.
Весы
Звезды решили сделать подарок трудолюбивым Весам. Завтра вы можете весь день отдыхать. Помните, работа - не волк, в лес не убежит.
Скорпион
Скорпионам день сулит новые знакомства. Вы можете встретить единомышленников, с которыми создадите крутой проект.
Стрелец
Стрельцам стоит прислушиваться к своему внутреннему голосу. Именно он вам подскажет правильный путь.
Козерог
Весь день пройдет в хлопотах. Вам придется решать рабочие вопросы. Вечер можете посвятить своей семье и отдыху.
Водолей
Звезды склоняют вас к рассудительности. Не стоит делать поспешных решений, особенно, если они касаются вашей личной жизни. Можете потом пожалеть о содеянном.
Рыбы
Рыбки завтра могут заниматься своим любимым делом - ничего не делать. Ваша жизненная энергия будет близка к нулю, поэтому толку от вас будет мало.