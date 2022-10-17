Вторник принесет некоторым знакам Зодиака разочарования, а некоторым - приятные встречи и новые знакомства.

Астрологи составили гороскоп для всех знаков Зодиака на 18 октября. Узнайте, что в этот день ждет именно вас.

Овен

У вас в этот день будут витать в воздухе ароматы любви. Это может быть свидание или романтическая прогулка.

Телец

В этот день вы сможете проявить свои лучшие качества на работе, и начальство точно вас заметит.

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Близнецы

Судьба подарит вам интересный день в интересной компании. Это может быть либо какой-то рабочий семинар, либо поездка в отпуск, где вы познакомитесь с правильными людьми, которые сыграют в вашей жизни важную роль.

Рак

Уроженцы этого знака Зодиака в этот день могут куда-то опоздать, поэтому учтите это и выходите заранее.

Лев

Если вам предлагают сделать то, чего вы никогда не делали - соглашайтесь. Не пожалеете!

Дева

Проявите отзывчивость и заботу в адрес своих близких, которые в этот день будут нуждаться в вашем внимании. Например, если кто-то из вашего окружения приболел.

Весы

В этот день вы можете встретиться с людьми, которых давно не видели. Они могут сделать вам приятный сюрприз. Звезды говорят, что день вы проведете расслабленно и приятно.

Скорпион

Если вас посещают неприятные грустные мысли, то отвлеките себя просмотром фильма, прогулкой или чтением книги. Иногда освободить голову от мыслей - не просто полезно, а и крайне необходимо.

Стрелец

Вас ждут интересные приключения и новые знакомства! Не ленитесь больше ходить пешком.

Козерог

День лучше распланировать заранее, чтобы ничего не упустить из виду и никуда не опоздать.

Водолей

В этот день велик риск с кем-то поругаться. Это может быть даже скандал с кем-то из членов семьи.

Рыбы

18 октября вас ждет банальный рабочий день, в котором может не быть ничего интересного. Поэтому советуем вам взять инициативу в свои руки и придумать досуг на вечер.

Напомним, новая неделя принесет деньги этим знакам Зодиака.

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