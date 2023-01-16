Узнайте, что ждет вас во вторник.

Астрологи рассказали, что 17 января Раки могут решиться на серьезный разговор, а Стрельцам придется переделывать свою же работу. Что готовит этот день для остальных знаков Зодиака - читайте в материале.

Овен

В этот день будет большой соблазн вступить с кем-то в спор или даже поссориться. Не стоит идти на поводу у эмоций, ведь всему виной финальные дни ретроградного Меркурия.

Телец

В этот день у Тельцов будут разные чувства. Утром они будут вдохновлены и мотивированы, в обед - слегка озадачены, к вечеру - выжаты как лимон.

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Близнецы

У Близнецов 17 января может появиться недуг, который негативно отразиться на всех планах в течение дня.

Рак

Ракам следует набраться храбрости и наконец поговорить с человеком, с которым те давно не решались на важную беседу.

Лев

Львы могут поддаться эмоциям и сказать кому-то что-то сгоряча. За это позднее придется извиняться. Чтобы такого не случилось, нужно контролировать себя и не позволять негативу выходить наружу.

Дева

17 января для Дев пройдет в суматохе, занятости и разговорах. Они и оглянуться не успеют, как наступит вечер, который принесет им приятный ужин в компании семьи или близких друзей.

Весы

В этот день могут произойти события, которые повлияют на благополучие Весов. Например, им могут повысить зарплату.

Скорпион

Не стоит ничего планировать на эту дату, так как астрологи предупреждают о резкой смене обстоятельств. Также в этот день не следует забывать о своем здоровье и о нормальном отдыхе.

Стрелец

Обстоятельства будут складываться таким образом, что Стрельцам придется переделывать какие-то проекты, вносить правки, что-то переоформлять. Не стоит переживать, так как "черная" полоса закончится уже 17-18 января.

Козерог

Утро у Козерогов будет тяжелое, что отразится на настроении в течение дня. Звезды советуют не планировать ничего важного на первую половину дня - лучше хорошенько выспаться и отдохнуть.

Водолей

17 января Водолеи смогут продемонстрировать свою выдержку, упорство и творческие склонности в работе. Это поможет им добиться успехов.

Рыбы

Голова Рыб будет переполнена! Они могут спешить что-то доделать, куда-то опаздывать, много думать о работе. Не следует откладывать ничего на потом.

Напомним, названы три женских имени, которые притягивают мужчин, словно магнитом.

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