В субботу, 17 июля, астрологи не советуют принимать важные решения или делать крупные покупки.
Об этом говорится в гороскопе на завтра, пишет "1001 гороскоп".
Овен
Звезды гороскопа советуют Овну в этот день не расслабляться и не сдавать завоеванных позиций. Покажите конкуренту зубы!
Телец
В субботу Телец не будет настроен на трудовые подвиги. У него будет наблюдаться выгорание и упадок сил.
Близнецы
Звезды гороскопа сулят, что Близнецам 17 июля будет непросто войти в нормальный ритм.
Рак
Завтра в делах Рак будет руководствоваться правилом: "Работа не волк, в лес не убежит!".
Лев
Льву стоит использовать этот день с наибольшей выгодой для себя. Главное, чтобы его игра была деликатной и тонкой.
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Дева
Дева 17 июля весь день будет строить планы своего обогащения. Но не стоит спешить воплощать их в жизнь.
Весы
Весы в субботу сумеют проявить все свои скрытые таланты, стремительно и четко справляясь с огромным объемом работ.
Скорпион
Скорпион в этот день рискует что-то потерять. Речь может идти и о вполне конкретных вещах.
Стрелец
В течение дня возможны любые сюрпризы: звезды гороскопа предупреждают Стрельца, что ситуация будет развиваться непредсказуемо.
Козерог
Козерог 17 июля может столкнуться с такой проблемой, как поверхностность и беспечность окружающих.
Водолей
В этот день время работает против Водолея: весь день он способен опаздывать куда-то.
Рыбы
Звезды гороскопа предупреждают: окружающие будут провоцировать Рыб на то, чтобы они вступили в какой-нибудь диспут, однако поддаваться этому порыву не стоит.
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