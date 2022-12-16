Узнайте, что готовит вам этот день.

Астрологи составили прогноз на субботу, 17 декабря. Эксперты рассказали, чего в этот день ждать всем знакам Зодиака.

Овен

День Варвары подарит неожиданные повороты судьбы и эмоционально сложные моменты.

Телец

Тельцам стоит довериться близким, которые дают совет в какой-то важной теме. Не стоит принимать импульсивных решений.

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Близнецы

Близнецам пора пересмотреть свое поведение с членами семьи, иначе они рискуют остаться у разбитого корыта.

Рак

Ракам не нужно задумываться о прошлом. Звёзды планируют отпустить то, что уже нельзя вернуть. Теперь следует заботиться о настоящем и будущем.

Лев

Львам судьба подарит шанс исправить все свои былые ошибки. Астрологи советуют сделать все, чтобы его не упустить.

Дева

Девам стоит задуматься о смене работы, иначе уже в ближайшее время можно столкнуться с эмоциональным выгоранием и нервными срывами.

Весы

Весам следует больше времени уделять своей семье, поскольку могут быть серьезные проблемы. Например, любимый человек будет не на шутку обижаться из-за отсутствия романтики.

Скорпион

Скорпионам 17 декабря не стоит планировать ничего, не нужно думать над какими-то глобальными переменами или заниматься рабочими вопросами. Важно дать себе время и возможность отдохнуть.

Стрелец

Представителям этого знака Зодиака стоит заботиться о своем организме, питаться сбалансировано и хорошо спать. Также с этого дня стоит ввести в свою жизнь физические упражнения - зарядки по утрам будет достаточно.

Козерог

Козерогам звезды обещают приятные встречи, а также удачный шоппинг.

Водолей

Водолеям следует быть внимательными на дороге, поскольку есть риск попасть в ДТП, упасть и что-то себе сломать или что-то подобное. День обещает быть травмоопасным.

Рыбы

Рыбам стоит дважды думать, прежде чем бросаться громкими словами. Это может привести к скандалу с близкими людьми.

Напомним, известный таролог предупредила об опасности на Рождество.

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