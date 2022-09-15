Узнайте, что астрологи напророчили всем знакам Зодиака на этот день.

Ракам стоит ждать заботы и ухаживаний, а у Овнов могут быть неожиданные финансовые трудности. Подробнее о том, что следует ждать всем знакам Зодиака от 16 сентября, читайте в материале УНИАН.

Овен

В этот день у вас могут быть некоторые проблемы с деньгами. Но звезды говорят, что это не будет продолжаться долго. Уделите больше времени наведению порядка в доме.

Телец

Звезды советуют быть мягче к детям или родителям. Уделите своей семье больше внимания. Этот день надолго запомнится в положительном ключе.

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Близнецы

Сегодня звезды сулят вам удачу при заключении сделок, покупках и при совершении различных финансовых операций.

Рак

В этот день о вас захотят позаботиться. Это могут быть как близкие люди, так и те, кто хотят войти в круг близких. Возможно, у вас появился тайный поклонник, который именно сегодня даст о себе знать.

Лев

Своими действиями вы рискуете подорвать свою репутацию и авторитет. Звезды советуют более разумно и взвешенно подходить к принятию решений.

Дева

Если вы сегодня планируете заняться каким-то важным делом, то звезды пророчат вам успех. Не бойтесь что-то менять и делать то, чего раньше вы не делали.

Весы

Очертите границы своего личного пространства. Некоторые люди захотят вас поучать или решать за вас, но будьте убедительны, стойте на своем и доказывайте, что вы сами в состоянии принимать за себя решения.

Скорпион

16 сентября - идеальный день, чтобы купить лотерейный билетик или начать какое-то крупное дело. Риск сегодня будет оправдан.

Стрелец

Проведите этот день с семьей, сделайте уборку дома, медитируйте или займитесь спортом. Постарайтесь перестать думать о делах.

Козерог

Уроженцам этого знака Зодиака звезды предлагают проявить определённость, сосредоточенность. Эпатажность и неординарность сегодня вам не помощники.

Водолей

Если в этот день вы в чем-то сомневаетесь, то лучше не совершать этот поступок. Ваша интуиция вас спасает от больших потерь.

Рыбы

Вам сегодня лучше отдохнуть. Посетить сауны, бассейны, бани. Можете запланировать встречу с друзьями. 16 сентября к вам за помощью могут обратиться люди из прошлого.

Напомним, астролог дала точный любовный прогноз всем знакам Зодиака на сентябрь.

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