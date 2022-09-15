Эксперт озвучила самые напряженные даты.

Известный астролог Арина Артуровна рассказала, каким будет сентябрь 2022 в любовном плане. Так, согласно ее прогнозу, в период с 5 сентября по 29 сентября эмоции и страсти чуть поутихнут и на смену ярким проявлениям придет сдержанность, осторожность и практичность. Усилится критичность и требовательность к партнеру.

"Важными аспектами для построения отношений в этот период станет финансовое благополучие, социальный статус, надежность и общие интересы. При всем вышесказанном, высокая эмоциональная чувствительность будет сохраняться на протяжении всего месяца", - написала Арина Артуровна в своем Telegram-канале.

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Также она отметила, что многие знаки Зодиака в сентябре могут столкнуться с завышенными ожиданиями от отношений.

Астролог назвала самые "скандальные" дни месяца: 10, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 26 сентября.

Арина Артуровна добавила, что все знакомства до 30 сентября будут не очень удачными, и принесут только печальный опыт.

Напомним, девушки этих знаков Зодиака долго не могут выйти замуж.

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