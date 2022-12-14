Астрологи рассказали, что ждет все знаки Зодиака в этот день.

Астрологи составили гороскоп для всех знаков Зодиака на четверг, 15 декабря. В этот день Львы будут чем-то обеспокоены, а Овны будут решать бытовые проблемы. Подробнее о том, что ждет остальные знаки, читайте в нашем материале.

Овен

Овны будут решать какие-то бытовые проблемы. Возможно, у них дома что-то сломается или произойдет потоп. Ситуация решится к вечеру.

Телец

Тельцам звезды не рекомендуют взваливать на себя большую ответственность, так как это быстро приведет к эмоциональному выгоранию.

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Близнецы

Близнецам следует собрать все свои силы в кулак, чтобы прожить этот день. Обстоятельства могут быть разными, но все они будут морально давить на представителей этого знака.

Рак

Ракам следует поговорить со своими близкими, чтобы решить все волнующие их вопросы.

Лев

Львы в этот день будут готовиться к какому-то важному событию, что вызовет у них бурю эмоций, волнений и переживаний.

Дева

Девам пора начинать готовиться к новому этапу жизни. Возможно, 15 декабря - именно тот день, когда стоит навсегда забыть о старых обидах и проблемах.

Весы

Весам улыбнется удача в любом деле, которое они хотели бы начать в этот день. Например, если они задумают купить что-то, то непременно найдут товар по выгодной цене.

Скорпион

Скорпионам в этот день будут врать. Звезды предупреждают, что недоброжелатели могут попытаться испортить представителям данного знака Зодиака планы, но у них ничего не получится.

Стрелец

Стрельцы наоборот - сами захотят кого-то обмануть. Но вся ложь, сказанная 15 декабря, обязательно вскроется. Поэтому стоит дважды подумать, прежде чем попытаться обвести кого-то вокруг пальца.

Козерог

Козерогам стоит быть внимательными, поскольку в этот день есть риск стать жертвой несчастного случая.

Водолей

Водолеям стоит найти время, чтобы провести его с близкими. Их родные очен скучают по ним, поэтому стоит сделать шаг навстречу.

Рыбы

Рыбам 15 декабря звезды обещают не очень приятную встречу с людьми из прошлого. Это негативно отразиться на их моральном состоянии.

Напомним, известный таролог предупредила об опасности на Рождество.

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