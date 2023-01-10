Этот день будет удачным не для всех.

Астрологи рассказали, чего следует ожидать представителям всех знаков Зодиака в среду, 11 января. Подробнее читайте в нашем материале.

Овен

В этот день лучше держать эмоции в себе, иначе конфликта с близкими не избежать. Звезды советуют стараться уходить от спорных ситуаций и "острых углов" в общении.

Телец

Астрологи говорят, что в этот день могут возникнуть проблемы, которые можно будет решить только путем спокойного диалога.

Видео дня

Близнецы

11 января Близнецы могут стать жертвой мошенников, поэтому крайне важно не доверять никому свои личные данные.

Рак

Ракам этот день принесет приятное общение с близкими, медитацию, расслабление, мелкие поводы для радости.

Лев

В этот день важно не забыть поблагодарить близких за то, что они делают для Львов. Это поможет укрепить взаимоотношения с окружающими.

Дева

Нужно найти свободное время для семьи. Если они живут недалеко, обязательно следует к ним заехать. Если встреча невозможна, можно организовать видеозвонок и пообщаться.

Весы

Весам 11 января подарит бурю положительных эмоций. Им могут сообщить какое-то очень радостное известие.

Скорпион

В отношениях с близкими людьми может возникнуть "трещина". Не стоит идти на поводу у эмоций и вести себя слишком импульсивно.

Стрелец

Каждый Стрелец получит по заслугам - в этот день у представителей данного знака Зодиака будет переворот кармических потоков.

Козерог

Козерогам среда подарит приятные встречи с людьми, которых те давно не видели.

Водолей

Принимая важные решения, необходимо тщательно анализировать возможные последствия. Не стоит рубить с плеча.

Рыбы

Не нужно ничего откладывать на завтра. Звезды подчеркивают - здесь и сейчас есть лучшие условия для того, чтобы воплощать в жизнь свои планы и цели.

Напомним, новолуние 21 января станет началом "белой" полосы для шести знаков Зодиака.

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