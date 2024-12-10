Ракам рекомендуют выбирать мягкие пастельные оттенки, а Львам - ослепляющий лак.

Астрологи назвали, какой маникюр подойдет представительницам того или иного знака Зодиака, пишет tustany.com.

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Овен - пять ярких оттенков

Овны - самые уверенные друзья, на которых можно положиться. Эти энергичные личности не боятся нарушать общепринятые правила. В маникюре они столь же смелы - кто сказал, что лак должен быть одного цвета? Попробуйте пять ярких оттенков - они подчеркнут вашу динамичную натуру.

Телец - французский

Телец - это друг, который всегда подскажет правильное решение и поддержит в трудную минуту. Их рациональность и забота делают их незаменимыми. Что касается маникюра, классический французский будет идеально соответствовать их утонченному вкусу.

Близнецы - разноцветный

Веселые и любопытные Близнецы – настоящие источники радости. Им сложно определиться, поэтому вместо одного цвета они предпочитают множество оттенков. Быстро теряющий интерес знак нуждается в разнообразии - разноцветный маникюр или игривые дизайны отлично подчеркнут их жизнерадостность.

Рак - пастельные оттенки

Раки - эмоциональные и преданные друзья, чья теплая натура притягивает окружающих. Мягкие пастельные оттенки - розовый или голубой - идеально отражают их нежность. Простые и милые дизайны, например, цветочные узоры, подчеркивают их чувственную сторону и гармоничную натуру.

Лев - сверкающий

Львы - природные лидеры, уверенные в себе и энергичные. Их любовь к яркости идеально выражает ослепляющий лак для ногтей, сверкающий, как бриллиант. Подбирайте любые цвета, главное - чтобы они блестели, ведь ничто так не отражает львиную природу, как сияние и роскошь.

Дева - французский с двойными линиями

Девы - мастера порядка и честности. Им можно доверить любое дело, зная, что они доведут его до совершенства. Французский маникюр с двойными линиями идеально соответствует их вниманию к деталям. Этот лаконичный и стильный вариант подчеркнет их утонченность.

Весы - двухцветный

Весы - символ гармонии и баланса. Они стремятся найти золотую середину во всем, и маникюр с дизайном "половина на половину" прекрасно отражает их природу. Такой стильный и аккуратный вариант подойдет Весам, подчеркивая их стремление к равновесию.

Скорпион - с хищным принтом

Скорпионы - загадочные и эмоциональные, с сильной внутренней энергией. Они любят мощные образы, которые выделяют их среди других. Маникюр с хищным принтом, например, гепарда, идеально подходит Скорпионам, ведь он подчеркивает их силу и магнетизм.

Стрелец - синие оттенки

Стрельцы - искатели приключений, всегда готовые к новым открытиям. Их свободолюбивая натура требует яркого и смелого дизайна. Морская тематика, волны или синие оттенки подчеркнут их жизнерадостный дух и любовь к переменам.

Козерог - нейтральные оттенки

Практичные и упрямые Козероги ценят классику и надежность. Однотонные лаконичные дизайны или нейтральные оттенки идеально соответствуют их стилю. Для разнообразия можно добавить небольшую деталь, например, вырезы, сохраняя общий минимализм.

Водолей - с мягкими закрученными линиями

Водолеи - независимые и творческие личности, всегда идущие своим путем. Маникюр с мягкими закрученными линиями подчеркнет их уникальность и свободомыслящую натуру. Этот стиль идеально передаст их ум и тягу к самовыражению.

Рыбы - с узорами

Рыбы - нежные мечтатели с богатым внутренним миром. Они тянутся к ярким и творческим решениям, выбирая маникюр с разноцветными узорами и игривыми дизайнами. Оттенки розового и зеленого подчеркнут их оптимизм и духовность.

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