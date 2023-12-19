Месяц обещает быть не сильно радостным, но и не конфликтным.

Мольфар Макс Гордеев рассказал, что ждет Раков в январе 2024 года. По его словам, этому знаку Зодиака предстоит хорошо поработать. В этот месяц закладывается основа для будущих успехов.

Выполнить задуманное будет нелегко, дела отнимут немало сил. Не спешите расстраиваться, если не достигаете результата сразу. Наберитесь терпения. В делах вам необходимо проявлять свои лучшие качества - практичность, ответственный подход и логическое мышление.

Макс Гордеев в Instagram - instagram.com/maxgord

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Что ждет Рака в январе 2024 года

Первый месяц 2024 года один из самых важных в жизни Раков. Будут актуальными те же вопросы, что в марте и мае. Практически все силы будут идти на решение рабочих вопросов. При таком напряженном графике особенно важно найти баланс между делами и отдыхом. Обращайте внимание на самочувствие. Перегружать организм в январе 2024 опасно, рискуете заболеть или заработать нервный срыв.

В середине месяца хорошо удаются изменения в привычном распорядке. Можно отправиться в путешествие, командировку, попробовать новый вид спорта, переехать в новый офис, квартиру. Бизнесменам рекомендуется пересмотреть организацию рабочего процесса в офисе. Тем, кто имеет хронические заболевания - поехать в санаторий.

В последние дни января у Раков может не сложиться общение с окружением. Я советую не участвовать в интригах и скандалах, которые вас не касаются. Чтобы год прошел в мире и благополучии, нужно взглянуть на себя, упорядочить свой внутренний мир.

Любовный гороскоп

Личная жизнь будет идти по накатанной. Ракам, состоящим в отношениях, вероятно, придется заниматься бытом со своим партнером. Обстановка не слишком романтичная, но и не конфликтная. В начале месяца возможен сюрприз от любимого человека. В этом месяце хорошо решать вопросы, касающиеся детей и благоустройства дома.

Одинокие Раки захотят пуститься в любовные приключения, но тогда другие сферы могут пострадать. Придется выбирать между личной жизнью и карьерой. Учтите, если вы настроены на серьезные отношения, придется остановиться на одном варианте. Развивать несколько любовных связей параллельно не получится - вас могут разоблачить. Главный секрет личного счастья в январе 2024 года заключается в том, чтобы влюбиться самому, всем сердцем и по-настоящему.

Деньги и карьера

В январе 2024 года смогут обогатиться творческие Раки. Принесут прибыль проекты, связанные с искусством, рекламой, рукоделием. Финансовое положение будет укрепляться, если показывать себя с наилучшей стороны, брать инициативу в свои руки, а не ждать, когда партнеры или начальство сделают выгодное предложение. Если смотреть в целом, в январе доход увеличится, но возрастут и расходы. Планирование семейного бюджета поможет потратить деньги с умом, извлечь выгоду и удовольствие от покупок.

Что касается карьеры, существенных изменений в январе 2024 года не предвидится. Объем работы, вероятнее всего, значительно увеличится. Проекты и задачи могут встречать много препятствий. Ракам понадобится сила воли и терпение, чтобы все решить. В крайних ситуациях я советую обратиться за помощью к влиятельным личностям, специалистам или просто коллегам. Переговоры и сотрудничество будут плодотворными. Вы также можете внезапно открыть в себе организаторские способности.

Здоровье

Солнце в шестом доме указывает на необходимость позаботиться о своем здоровье. Раку в январе 2024 года нужно полноценно питаться и хорошо высыпаться. Если что-то беспокоит, обязателен поход к врачу. Никакого самолечения, сейчас это может закончиться плачевно. Особенно опасен период-с 12 по 14 января и третья декада месяца. К этому времени многие Раки почувствуют сильную усталость. Возможны повышенная нервозность, обострение хронических заболеваний, повышение температуры тела.

Под ударом может оказаться ЖКТ. Ракам, страдающим от проблем с пищеварением, рекомендуется придерживаться специальной диеты. В январе 2024 года лучше не пробовать новых продуктов и блюд. Следите за тем, чтобы еда была всегда свежая и не забывайте о физических нагрузках. Простая десятиминутная зарядка утром придаст бодрости и повысит иммунитет.

Благоприятные дни: 16, 20, 23, 28, 30.

Неблагоприятные дни: 4, 18, 21, 26.

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