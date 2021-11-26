Что обещает гороскоп для Близнецов в декабре 2021 и как улучшить свою жизнь - читайте на УНИАН.

Советы звезд на грядущий месяц достаточно прямолинейны - вам нужно больше трудиться. Только упорное желание достичь цели и бескорыстная помощь близким приведут Близнецов к исполнению желаний. Помните, что терпение и труд всё перетрут.

Гороскоп карьеры на декабрь 2021

С 1 по 12 декабря Близнецы не получат необходимой поддержки от планет. Именно поэтому полагаться нужно только на себя. Зато с 13 по 24 число ситуация повернется в вашу пользу. Возможны удачные контракты, полезные знакомства, скорая реализация задуманного. Хотя, опасное влияние Марса говорит о том, что Близнецам, которые работают на производстве, нужно быть осторожными.

Начиная с 27 числа, звезды обещают стремительное улучшение финансовой ситуации. В первую очередь это коснется тех, кто работает с деньгами - бухгалтеров, финансистов, кредитных экспертов. Представителям других профессий также может повезти - получите премию или выиграете в лотерею.

Гороскоп любви на декабрь 2021

Близнецы, которые сейчас находятся в поисках партнера, получат уникальную возможность теплых и приятных встреч. Астрологи не рекомендуют бросаться в омут с головой - обращайте внимание на деловые качества партнера. Именно его представления о будущем должны стать причиной удачного союза.

Читайте такжеТелец: гороскоп на декабрь 2021, советы и предостережения астрологовПредставители знака, которые уже находятся в отношениях, в середине декабря захотят пересмотреть ситуацию. Вполне возможно, что рядом "не ваш" человек, задумайтесь о том, почему эти отношения существуют. Присмотритесь к тем людям, которых знаете давно - скорее всего, кто-то из них - ваш идеальный партнер.

С 16 декабря и до конца года семейные Близнецы станут невероятно чувствительными. Нужда в заботе и удачное расположение планет помогут избежать новых конфликтов в паре и решить существующие. В период с 25 по 31 число возможны вспышки ревности, но не акцентируйте на этом внимание - для страданий нет причин.

Гороскоп здоровья на декабрь 2021

Негативно расположенный Меркурий с 1 по 14 декабря сулит ослабление иммунитета. Для того. чтобы не заболеть, пейте витамины, занимайтесь спортом и чаще бывайте на свежем воздухе. 8 или 9 декабря - идеальные даты, чтобы устроить разгрузочный день и отказаться от мяса.

С 16 по 21 число нужно быть осторожнее с острыми предметами. Велик риск получить физическую травму, но общее состояние организма будет хорошим - от инфекций и обострения недугов вы будете защищены.

Конец месяца пройдет под влиянием Черной Луны, что может увеличить вашу мнительность. Астрологи рекомендуют избавить себя от плохих новостей, не придумывать себе заболевания и общаться только с положительно настроенными людьми.

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Автор: Кристина Кащавцева