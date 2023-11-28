Близнецам пора составлять планы на год, говорит гороскоп на месяц.

В последнем месяце года Близнецов, кроме приближающегося Нового года, будет волновать еще один вопрос - какое влияние вы оказываете на людей в деловой сфере и личной. Старайтесь ни над кем не доминировать, даже если очень хочется, и обо всем договариваться. Это время, когда прошлое нужно оставить в прошлом и двигаться навстречу новому. Что еще советует гороскоп для Близнецов - читайте ниже.

Гороскоп карьеры и финансов на декабрь 2023

У Близнецов в декабре будет возможность хорошо заработать через партнерство и сотрудничество. Начинается удачный период для заключения различных сделок и договоров. Будьте осторожны с конкурентами: возможна зависть и даже агрессия с их стороны. Постарайтесь уладить ситуацию мирно, иначе, если она выйдет из берегов, дело может дойти до суда.

Главный совет месяца: учитесь достигать компромисса в любой спорной ситуации. Это очень выручит вас не только сейчас, но и в будущем.

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Гороскоп любви на декабрь 2023

Семейные Близнецы в декабре научатся понимать себя, свои чувства и желания. Звезды советуют вам немного изменить формат своих отношений и дать партнеру больше свободного пространства. Вы почувствуете, что отношения стали крепче и глубже. Начало зимы - хорошее время для вступления в брак.

Одиноким Близнецам также стоит довериться чувствам и открыть сердце. И, вполне вероятно, в скором времени найдется тот, кто сможет понять вашу тонкую и ранимую душу.

Гороскоп здоровья на декабрь 2023

В предпраздничной суете Близнецы могут забыть о своем здоровье. Это в корне неправильно. Важно следить за здоровьем даже в загруженные дни: высыпаться, питаться здоровой пищей и стараться быть физически активными. Это поможет оставаться в форме и избежать проблем со здоровьем в праздники.

Благоприятные дни в декабре: 5, 15, 19, 21, 27, 31 число.

Когда нужно быть осторожными: 3, 11, 18, 26 декабря.

Ранее мы публиковали лунный календарь на декабрь 2023 с благоприятными и неблагоприятными датами.

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