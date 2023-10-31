Не упустите возможности на работе и пересмотрите свой рацион, советует гороскоп для Девы на месяц.

У уроженцев солнечного знака Девы ноябрь будет и спокойным, и не очень. Среди главных астрологических советов: найти время для семьи и успеть воспользоваться шансами, которые выпадут вам на работе, говорит гороскоп на месяц.

Гороскоп карьеры на ноябрь 2023

На работе и в карьере у Дев в последнем месяце осени не намечается каких-то взлетов или падений. Впрочем, пойдут ли дела в гору, будет зависеть в первую очередь от вас самих. Возможности появятся, но они могут просто исчезнуть до того, как вы ими воспользуетесь, а вся эта ситуация может вас раздражать. Так что будьте бдительны и не упустите свой шанс, советуют звезды.

Девам, которые ведут свой бизнес, стоит быть готовым к тому, что они будут проигрывать конкурентам. Впрочем, по мере продвижения вперед дела начнут налаживаться. Финансовые поступления в этом месяце будут средними.

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Гороскоп любви на ноябрь 2023

Первую половину месяца Девы будут наслаждаться домашним уютом и гармонией - впрочем, только первые две недели. Несколько позже, предупреждает гороскоп, могут возникнуть некоторые недоразумения и испортить то, что так недавно вас радовало. Семья будет чувствовать себя брошенной и потребует вашего внимания - найдите время, чтобы найти общий язык с самыми дорогими людьми, советует гороскоп Девы.

Гороскоп здоровья на ноябрь 2023

В конце осени Девы могут столкнуться с проблемами пищеварения, возможно, что проявят себя некоторые наследственные заболевания. В это время следует быть более внимательными к своим пищевым привычкам и уделить внимание регулярным физическим упражнениям. После 16 числа, у вас, скорее всего, будет хорошее самочувствие.

Ранее мы публиковали лунный календарь на ноябрь 2023 с благоприятными и неблагоприятными датами.

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