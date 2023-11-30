Будьте осмотрительны в отношениях с другими, советует гороскоп для Девы на месяц.

Старайтесь не стрессовать и не вмешиваться в дела других - таков главный совет Девам в этом месяце. Декабрь скорее всего немного "потрясет" вас, но все можно будет уладить благодаря мудрому поведению, говорит гороскоп на месяц.

Гороскоп карьеры и финансов на декабрь 2023

Последний месяц года для представителей знака Зодиака Дева начнется хорошо, но некоторые разногласия между коллегами могут помешать вашему карьерному росту. К тому же начальство может обвинить вас в разладе в коллективе.

Совет месяца: сосредоточьтесь на работе и не вмешивайтесь в офисную политику - лучше оставаться нейтральными и не становиться на чью-то сторону.

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Бизнесменам стоит быть более коммуникабельными и откровенными со своими коллегами и клиентами. В начале месяца возможны некоторые финансовые убытки, но потом ситуация с деньгами выровняется.

Гороскоп любви на декабрь 2023

В декабре Девам стоит быть более осмотрительными в отношениях. Уважайте своего партнера и поддерживайте хорошую атмосферу. Не стоит употреблять резких слов и вмешиваться в его дела. В противном случае, семейное равновесие может быть нарушено, а ваши недоразумения вызовут разлад в отношениях.

Гороскоп здоровья на декабрь 2023

Будьте готовы к тому, что некоторые стрессовые события могут ухудшить ваше здоровье - могут беспокоить бессонница, повышенная концентрация кислотности и головные боли. Впрочем, в течение месяца и вместе с тем, как будут решаться проблемы, ситуация со здоровьем, скорее всего, улучшится.

Ранее мы публиковали лунный календарь на декабрь 2023 с благоприятными и неблагоприятными датами.

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