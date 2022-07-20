Звезды предупреждают о повышенном риске конфликтов, денежных потерь и ЧП.

Следующие три дня - с 20 по 22 июля 2022, вероятно, будут очень напряжены для троих знаков Зодиака. Звезды предупреждают о возможных проблемах, которые решить будет не под силу. Также есть угроза потерять крупную сумму денег.

По словам астрологов, "черная полоса" в жизни ждет Рыб, Близнецов и Дев.

Рыбы

Будьте готовы к периоду настоящих испытаний: конфликты на работе и в семье лишат всех сил. Будете чувствовать себя истощенными и можете потерять интерес ко всему. Если не научитесь искать компромиссы и анализировать свои ошибки, ссоры со второй половинкой грозят разрывом отношений.

Близнецы

Произойдет неожиданное событие, которое изменит планы, с чего и начнется "черная полоса". Неприятности буквально будут преследовать вас и приведут к большим финансовым потерям.

На работе можете допустить ошибку, которая не только вызовет гнев руководства, но и может стоить репутации и карьеры. Работайте над своими эмоциями, потому что конфликты будут и в семье.

Дева

Меркурий перевернет вашу жизнь с ног на голову. В течение следующих трех дней могут возникнуть проблемы в отношениях, которые грозят даже разрывом. Скандалы со второй половинкой негативно скажутся и на работе – можете провалить проект и оставаться без премии.

Ранее астрологи назвали знаки Зодиака, у представителей которых на текущей неделе до 24 июля начнется белая полоса в жизни. В этот список попали Тельцы, Раки и Козероги.

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