Тигр очень любит мясо, поэтому мясных блюд должно быть много.

Украинский астролог Влад Росс в эксклюзивном интервью УНИАН рассказал, что нужно поставить на новогодний стол, чтобы задобрить хозяина года - Водяного Тигра.

По словам астролога, Тигр очень любит мясо. Поэтому мясных блюд должно быть максимально много. Кроме того, на праздничный стол нужно поставить экзотические фрукты - апельсины, мандарины и прочее.

Читайте такжеНоволуние в декабре 2021: во сколько наступит, что можно и нельзя делать"Стол должен быть роскошным и забитым. Поставьте блюда, которые вы ранее не ели. Помните, чем больше будет мяса, тем удачливее для вас будет год", - добавил астролог.

Также Влад Росс отметил, что Тигр не любит траву, поэтому в этом году можно обойтись без салатов. Еще Водяной Тигр не любит различные каши.

Ранее УНИАН собрал самые интересные идеи для новогоднего меню.

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Автор: Диана Могилевич