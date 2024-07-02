Фортуна отвернется от двух знаков Зодиака на все лето: кто попал в 'черный список'

Судьба проверит их на прочность.

Всего два знака Зодиака столкнутся с рядом неприятностей, которые могут затянуться на все лето. По словам астрологов, их ждет не самый благоприятный период. Единственный выход - взять себя в руки и начать действовать.

Телец

У Тельцов могут возникать конфликты едва ли не каждый день. Проблема в вашем характере и восприятии ситуации. Вам кажется, что все люди, которые вас окружают, желают вам только плохого. В результате вы начинаете агрессировать.

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Чтобы избежать ненужных скандалов, выматывающих и вас, и других, постарайтесь спокойно посмотреть на ситуацию под другим углом. Возможно, во мнении других есть истина?

Водолей

У Водолеев также наступает неблагоприятный период, когда из-за своего свободолюбия они могут потерять любимого человека. Часто вы не обращаете внимания на чувства своего партнера, потому что считаете, что весь мир крутиться вокруг вас. На самом деле, это не так, и пришло время вам это осознать.

Примите факт того, что если вы не будете более лояльными к своему партнеру, то рискуете его потерять навсегда. Итальянских страстей избежать не удастся.

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