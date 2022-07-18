Звезды предвещают важные денежные манипуляции на ближайшее время.

Астрологи составили денежный гороскоп на неделю с 18 по 24 июля. Так, есть те знаки Зодиака, которых в ближайшем времени ждет благополучие, а есть и те, кому придется внезапно распрощаться со своими запасами.

Скорпион, Водолей, Лев

Эти три знака Зодиака - счастливчики недели. Их ждет финансовое благополучие. Возможны неожиданные поступления в виде премий или подарка от близких людей. Если есть долги, может появиться человек, который их покроет.

Близнецы, Стрелец, Овен

Астрологи утверждают, что в ближайшую неделю существенных изменений для уроженцев этих знаков не предвидится. Единственное, к чему призывают эксперты - воздержаться от трат и поберечь свои сбережения. Впереди могут быть неожиданные повороты судьбы.

Рак, Весы, Дева

Эта неделя будет периодом принятия важных решений, которые в перспективе отразятся на вашем благосостоянии. Звезды призывают вас хорошо подумать перед тем, как что-то подписывать. Могут быть заключены сделки о выгодных продажах или покупках. Астрологи не рекомендуют продавать или покупать драгоценности на этой неделе.

Рыбы, Телец, Козерог

Это три неудачника недели в плане денег. К сожалению, небесные тела не будут к ним благосклонны - их ждут непредвиденные траты. Придется отдавать долги, что является малоприятной процедурой.

Напомним, астрологи перечислили самые честные знаки Зодиака, которым можно верить на 100%.

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