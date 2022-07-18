Астрологи составили денежный гороскоп на неделю с 18 по 24 июля. Так, есть те знаки Зодиака, которых в ближайшем времени ждет благополучие, а есть и те, кому придется внезапно распрощаться со своими запасами.
Скорпион, Водолей, Лев
Эти три знака Зодиака - счастливчики недели. Их ждет финансовое благополучие. Возможны неожиданные поступления в виде премий или подарка от близких людей. Если есть долги, может появиться человек, который их покроет.
Близнецы, Стрелец, Овен
Астрологи утверждают, что в ближайшую неделю существенных изменений для уроженцев этих знаков не предвидится. Единственное, к чему призывают эксперты - воздержаться от трат и поберечь свои сбережения. Впереди могут быть неожиданные повороты судьбы.
Рак, Весы, Дева
Эта неделя будет периодом принятия важных решений, которые в перспективе отразятся на вашем благосостоянии. Звезды призывают вас хорошо подумать перед тем, как что-то подписывать. Могут быть заключены сделки о выгодных продажах или покупках. Астрологи не рекомендуют продавать или покупать драгоценности на этой неделе.
Рыбы, Телец, Козерог
Это три неудачника недели в плане денег. К сожалению, небесные тела не будут к ним благосклонны - их ждут непредвиденные траты. Придется отдавать долги, что является малоприятной процедурой.
Напомним, астрологи перечислили самые честные знаки Зодиака, которым можно верить на 100%.
Вас также могут заинтересовать новости:
- Гороскоп на 18 июля: у Раков может появиться чувство дежавю, а Скорпионов втянут в разборки
- Названы знаки Зодиака, которые ненавидят тусовки: они прирожденные домоседы
- Астролог заявила, что осенью в Украине начнется настоящий замес: нас ждет опасность
- Названы три самых позитивных знака Зодиака: они излучают счастье