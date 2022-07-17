По словам астролога, украинцам нужно продержаться еще полгода.

Астролог Анна Ефремова заявила, что сейчас начался решающий бой в войне с Россией. Если мы продержимся еще полгода, то уже вскоре сможет праздновать нашу победу.

"Только став одним кулаком, мы сможем продержаться! А вот с 2023 года у нас появляются шансы победить! Это наш решающий бой длиной в полгода", - написала Ефремова в своем Telegram-канале.

По ее словам, сейчас в Украине могут усилиться боевые действия, но уже осенью 2022 года ситуация начнет немного меняться в пользу Украины.

"Сентябрь 2022 облегчит ситуацию и смягчит ее", - добавила эксперт.

Напомним, ранее астролог Анна Ефремова сообщила, что война в Украине наберет обороты уже совсем скоро.

"Украина должна продержаться до конца года любыми силами. Сентябрь 2022 облегчит ситуацию и смягчит ее. Но враг знает свои сильные места и своё сильное время! Именно сейчас события полугодичной давности наберут свои обороты с новой силой в разных аспектах нашей жизни", - написала Ефремова в своем Telegram-канале.

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