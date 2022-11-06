Рожденные под этими знаками люди рискуют поссориться с возлюбленными.

Астрологи назвали знаки Зодиака, представители которых могут испортить отношения с любимыми или даже пережить разлуку со своими вторыми половинками на следующей неделе – в период с 7 до 13 ноября.

Речь идет о трех знаках Зодиака. Рожденные под ними люди рискуют поссориться с возлюбленными.

Знаки Зодиака, которым грозят расставания

Неоднозначные проблемы в отношениях ждут Овнов. Ссоры и недомолвки могут или укрепить их, или окончательно испортить.

Видео дня

Неудачная неделя на любовном фронте может получиться у Раков. Им пора разобраться в себе и понять, что именно притягивает к ним несчастье. Именно осознание поможет избежать в будущем новых неприятных ситуаций и нежелательных отношений.

Разрушить отношения со второй половинкой на следующей неделе рискуют Скорпионы. Неудачливыми в любви будут и одинокие представители данного знака. Поможет дополнительный источник сил и позитивных эмоций.

Ранее астрологи назвали знаки Зодиака, представители которых смогут укрепить отношения или же обретут счастье в любви на следующей неделе.

Вас также могут заинтересовать новости: