Астрологи назвали знаки Зодиака, представители которых могут испортить отношения с любимыми или даже пережить разлуку со своими вторыми половинками на следующей неделе – в период с 7 до 13 ноября.
Речь идет о трех знаках Зодиака. Рожденные под ними люди рискуют поссориться с возлюбленными.
Знаки Зодиака, которым грозят расставания
Неоднозначные проблемы в отношениях ждут Овнов. Ссоры и недомолвки могут или укрепить их, или окончательно испортить.
Неудачная неделя на любовном фронте может получиться у Раков. Им пора разобраться в себе и понять, что именно притягивает к ним несчастье. Именно осознание поможет избежать в будущем новых неприятных ситуаций и нежелательных отношений.
Разрушить отношения со второй половинкой на следующей неделе рискуют Скорпионы. Неудачливыми в любви будут и одинокие представители данного знака. Поможет дополнительный источник сил и позитивных эмоций.
Ранее астрологи назвали знаки Зодиака, представители которых смогут укрепить отношения или же обретут счастье в любви на следующей неделе.