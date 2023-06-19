Узнайте, в чьей жизни вскоре будут романтические перемены.

Таролог дала прогноз на конец июня и начало июля, назвав два знака Зодиака, в чьи жизни ворвется любовь. Эксперт-эзотерик утверждает, что чувства нагрянут как гром среди ясного неба. Готовиться к бабочкам в животе стоит Тельцам и Ракам.

Телец

Тельцам в раскладе на ближайший месяц выпала карта Влюбленные. Эта карта часто связывается с любовными отношениями, браком и гармонией. Она может указывать на то, что человек скоро встретит свою идеальную пару или войдет в глубокие и взаимные отношения.

Но в то же время выпала и карта Колесница, которая символизирует аккуратное движение вперед и достижение целей. В контексте любовных отношений она может указывать на то, что стоит внимательно относиться к тем, кто вас окружает, и не нырять в омут с головой.

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Рак

Раки, вероятно, давно мечтали о любви и построении семьи. Как говорят карты, наконец их мечты превратятся в реальность. Первая карта, которая выпала им в любовном раскладе - это Звезда. Она ассоциируется с надеждой, верой и новыми возможностями. Она может указывать на то, что в ближайшем будущем человек найдет свою любовь или будет иметь шанс на новый романтический опыт.

Карта Суд указывает на переосмысление - возможно, чувства вспыхнут к человеку, которого Раки давно знают.

Напомним, ранее астрологи рассказали, какие знаки Зодиака окажутся на краю пропасти и все потеряют из-за парада планет.

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