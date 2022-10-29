Людей, рожденных под этими знаками, ждут приятные события.

Астрологи назвали знаки Зодиака, у представителей которых может кардинально измениться жизнь в лучшую сторону на следующей неделе – в период с 31 октября до 6 ноября.

Речь идет о трех знаках Зодиака. Людей, рожденных под ними, ждут приятные события.

У этих знаков Зодиака кардинально изменится жизнь

В жизни у Близнецов настало самое время, когда они наконец-то примут изменения, новые условия и смогут начать получать от этого удовольствие, а также забыть о проблемах. Несмотря на ретро-Марс, это действительно приятное время.

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Стрельцы в указанный период получат шанс преуспеть в делах и в любви, Для этого им необходимо избавиться от ментальной грязи. Свобода от предрассудков поможет Стрельцам приятно удивить кого угодно.

Лучшей версией себя на следующей неделе смогут стать Рыбы. У них улучшится память, они будут настроены получать новые знания и навыки. Это пожжет им увлечься и избавиться от негативных мыслей.

Ранее астрологи назвали знаки Зодиака, которые рискуют очень скоро испортить себе жизнь.

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