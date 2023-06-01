В этом месяце им лучше не рисковать.

Астрологи назвали три знака Зодиака, которые в июне рискуют остаться без копейки денег. Им стоит более тщательно подходит к тратам и быть осторожными в решении финансовых вопросов.

Телец

В этом месяце вам придется отложить грандиозные планы на покупку чего-то масштабного, так как может произойти непредвиденная ситуация, которая потребует от вас больших финансовых вложений. Астрологи советуют вам не спускать все деньги на ветер одним махом. Лучше отложите их, чтобы потом не пришлось одалживать. Рискуете попасть в долговую яму, если не прислушаетесь к советам экспертов.

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Весы

Ситуация с финансами будет нестабильной. Поэтому в начале лета вам стоит опасаться инвестиций, особенно если интуиция вам подсказывает этого не делать. Будьте осторожны и с партнерами, так как они могут захочет отобрать у вас часть бизнеса. Не подписывайте документы без присутствия юриста. И держите свой кошелек при себе, чтобы не потерять его.

Водолей

У Водолеев в финансовом плане ситуация тоже будет непростой. Пока вам стоит отказаться от грандиозных покупок в виде недвижимости или автомобиля, так как что-то может пойти не по плану и вы останетесь без гроша. Подумайте о будущем и лучше отложите эти деньги на "черный" день. В июне вам вообще не стоит рисковать и делать большие вложения.

Напомним, двум знакам Зодиака грозит разрыв отношений в июне.

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