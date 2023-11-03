Они столкнутся с предательством.

Астрологи назвали два знака Зодиака, которые уже на этих выходных столкнутся с жизненными испытаниями. Им придется преодолевать трудности 4 и 5 ноября.

Стрелец

Стрельцы чаще думают о себе, забывая о своих родных и близких. Конечно, это раздражает их окружение, потому что каждому человеку нужны внимание и поддержка. Вполне вероятно, что они перестанут мириться с таким поведением Стрельцов и дадут им понять, что так построить хорошие отношения не удастся.

Видео дня

Скорее всего, близкое окружение отвернется от Стрельцов, оставив их в полном одиночестве. Первое время представителей этого знака Зодиака это может даже радовать, однако вскоре они испытают тоску и горечь. Им все равно придется сделать первый шаг, или они останутся совсем одни.

Скорпион

Не менее сложным это время будет для Скорпионов. Они могут столкнуться с предателями на работе. Не зря же психологи говорят о том, что нельзя рассказывать коллегам о своей личной жизни, доходах, здоровье и успехах. А вот Скорпионы очень любят это делать, за что и поплатятся.

Недоброжелатели используют всю эту информацию против вас, из-за чего у вас могут возникнуть серьезные проблемы. Держите руку на пульсе и молниеносно на все реагируйте, однако не агрессией, а аргументами.

Напомним, четыре знака Зодиака сойдут с ума от радости на этих выходных.

Вас также могут заинтересовать новости: