По его словам, нового наступления РФ в этот день не будет.

Экстрасенс и таролог Андрей Шелухин ответил на волнующий многих украинцев вопрос: что президент РФ Владимир Путин готовит на 24 февраля 2023 года, годовщину полномасштабной войны.

В интервью PeopleLife он заявил, что, судя по раскладу по картам Таро, наступления в этот день не будет:

"Чтобы я сказал, что там будет какое-то мегабольшое наступление, то нет. Мне кажется, что оно уже началось. Но в этот день будут активизироваться оккупанты".

Также таролог предрекает, что в этот день будет много решений на политической арене, которые касаются исполнительной власти. Еще особенность дня 24 февраля, которую увидел Шелухин, — это начало реализации какой-то скрытой операции.

Кроме того, говорит экстрасенс, 24 февраля возможны ракетные обстрелы и теракты. Он заверил, что в Украине смогут предотвратить очень негативные сценарии, но "прилеты" все же будут.

Ранее таролог и астролог Людмила Хомутовская ответила, чего ждать накануне 24.02.2023 и в этот день. Астрологический эксперт убеждена, что будет активность с обеих сторон - и украинской, и российской.

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