По словам астрологического эксперта, Россия будет предлагать переговоры после провалов в феврале.

Экстрасенс, ясновидящая и финалистка "Битвы экстрасенсов" Мария Тихая ответила на вопрос, возможно ли подписание каких-либо договоренностей и договоров между Россией и Украиной в 2023 году.

Во время интервью YouTube-каналу TOP она сделала расклад на картах Таро и заявила, что Россия будет предлагать подписать определенные документы, пойти на переговоры.

"Это может произойти после того, как им (российским оккупантам, — УНИАН.) станет страшно на тех территориях, где сейчас идет война. Коротко говоря, после их провалов в феврале они будут просить о переговорах", — говорит экстрасенс.

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Но, продолжила ясновидящая, Украина на это не согласится, выпадает карта Таро "повешенный":

"Нет, не согласится. И это правильно. Пусть страдают уже, пусть!".

Ранее ясновидящий и экстрасенс Валерий Шатилович удивил прогнозом на 2023-й год. Он предусмотрел много "чисток" во власти и скандалов. Но - главное - нас ждет победа.

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