С середины сентября, по его словам, будет "заморозка" военных действий.

Финалист шоу "Битва экстрасенсов" Денис Маклашевский сделал прогноз для Украины на осень. Его предсказание встревожило многих.

Как отметил астроэксперт в YouTube-канале "Прогноз", осень будет тяжелой для украинцев.

"Осень будет очень тяжелой. Особенно конец осени. Я сейчас не говорю о сентябре, сентябрь сделает небольшие улыбки. И по всем возможным раскладам, эта радость будет мимолетной в начале месяца", - подчеркнул экстрасенс.

Маклашевский говорит, что Украину ждет период хаоса. С середины сентября, по его словам, будет "заморозка" военных действий. "Переждать что-то, а потом что-то начнется. Что-то более усиленное... Нам нужно быть более готовыми", - говорит экстрасенс.

Он добавил, что зима в Украине будет очень сложной. Астроэксперт прогнозирует, что украинцам грозит недостаток финансов.

Ранее экстрасенс Людмила Хомутовская сделала прогноз по войне и рассказала, как она завершится. Она говорит, что Украину ждет победа. Но, к сожалению, сроков этого радостного события таролог не озвучила.

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