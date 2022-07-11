По словам эксперта, 7 июля начался отсчет окончания войны.

Победитель шоу "Битва экстрасенсов", эзотерик Макс Гордеев в интервью УНИАН рассказал, что 7 июля, в день празднования Ивана Купала, "активизировалась" сила украинцев. Поэтому именно в этот день начался отсчет окончания войны.

По его словам, уже в ближайшее время в Украине прекратятся активные боевые действия, а до конца года мы сможем вернуть большинство оккупированных территорий.

"Все будет постепенно. Не стоит ждать "звоночка", что, вот, война закончилась и все могут вернуться домой. В каждом городе война будет заканчиваться постепенно и своевременно. Но 7 июля начался отсчет окончания войны", - сказал Макс Гордеев.

Он добавил, что в Украине не будет голода из-за войны. Также не стоит беспокоиться, что мы можем остаться без отопления и газа. По словам эксперта, проблем с этим точно не будет.

Напомним, ранее Макс Гордеев назвал три города, которые вскоре захватчики "забрасают" ракетами.

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