По прогнозу таролога, столицу Украины ждет напряженная ситуация.

Экстрасенс и таролог Людмила Хомутовская дала прогноз относительно войны в Украине на один из самых сложных периодов - с 8 по 15 августа. Сделав расклад Таро, астроэксперту выпали три карты - страшный суд, сила и жрица.

Как рассказала Хомутовская в своем YouTube-канале, страшный суд - аркан, по которому пришла война в Украину. У нас страшный суд отработал себя как атаки с неба.

"Нам обещают страшный суд, максимально сильный, причем нам дают жрицу. Жрица нам дает такую информацию, что все это делается тайно. Будут провокации, чтобы вывести Украину на переговоры", - говорит экстрасенс.

Также она сделала расклад на ситуацию в Киеве. Карты свидетельствуют, что в Киевской области вероятны "прилеты" в период 8-15 августа. Будет ощущаться некоторое напряжение в столице Украины и регионе.

Ранее экстрасенс Людмила Хомутовская сделала прогноз по войне та рассказала, как она завершится. Она говорит, что Украину ждет победа. Но, к сожалению, сроки этого радостного события таролог не озвучила.

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