Им придется несладко в ближайшее время.

Астрологи назвали два знака Зодиака, которые могут разочароваться уже в ближайшие дни. Кому-то не повезет на любовном фронте, а кому-то - в плане реализации.

Рыбы

Рыбы - знак Зодиака, который быстро привыкает к людям и тяжело их отпускает. Это мечтательные люди, которые обожают фантазировать. Поэтому не странно, что когда в их жизни появляется новый человек и показывает свои хорошие стороны, пусть и наигранные, Рыбы сразу же очаровываются.

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Однако астрологи советуют вам быть осторожными, потому что такая черта вашего характера - игра с огнем. Вы можете очень сильно обжечься и даже страдать из-за того, что реальность не совпала с вашими ожиданиями.

Скорпион

Скорпион - очень амбициозный знак Зодиака, который на первое место всегда ставит карьеру. При этом часто Скорпионы заигрываются в лидеров и начинают "душить" коллег. Это не очень хорошо, потому что такое их поведение часто вызывает недовольство.

Так может произойти и в этот раз. Вы рискуете попасть капкан проблем, созданных собственноручно. Ситуация может усугубиться до увольнения. Вам придется провести изнурительную работу над собой, чтобы не потерять себя.

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