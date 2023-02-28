Вы вновь испытаете былую страсть и влюбленность.

Астрологи назвали два знака Зодиака, которые уже в начале весны 2023 могут второй раз войти в одну и ту же реку. В их жизни вновь появятся бывшие партнеры, с которыми они возобновят отношения.

Дева

Ваша встреча с бывшим партнером может состояться совершенно случайно. Звезды вас сведут в самый неожиданный момент, поэтому вы всегда должны быть готовыми. Не исключено, что уже во время этой встречи между вами вновь промелькнет искра, а Купидон запустит стрелы в ваши сердца. Однако астрологи предупреждают вас о последствиях. Помните, что люди не меняются, поэтому вам придется мириться с тем, с чем раньше не могли.

Водолей

Вы можете целенаправленно вернуться в старые отношения. Скорее всего, вы продолжаете общаться с экс-возлюбленными, и не против вновь вступить с ними в отношения. Вы из тех людей, которые считают, что лучше быть со старыми людьми, чем объяснять новым, чего вы хотите от этой жизни. В вашем случае все будет хорошо. Эксперты говорят, что страсть между вами никуда не делась, да и чувства тоже.

Видео дня

Напомним, только два знака Зодиака будут много плакать уже на этой неделе.

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