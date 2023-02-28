Проверьте, есть ли вы в этом списке.

Астрологи назвали два знака Зодиака, которые уже на этой неделе будут страдать от накопившихся проблем. Вам может казаться, что судьба заставляет вас бороться за свое место под солнцем, но на самом деле не все так страшно.

Близнецы

В вашей жизни есть только одна большая проблема: вы - параноик. Вам постоянно кажется, что все желают вам только зла, что все вокруг вас обманывают, пытаются вставлять палки в колеса, что вас никто не любит и так далее по списку. Однако, если вы посмотрите по сторонам и откровенно поговорите с окружающими, вы поймете, что на самом деле есть люди, которым вы небезразличны. Прекратите создавать себе проблемы на ровном месте, накручивать себя и страдать от этого. Займитесь чем-то полезным.

Скорпион

Вероятно, вас тревожит то, что вы не можете помириться с важными для вас людьми, с которыми ранее у вас мог возникнуть конфликт. Астрологи убеждены, что вам стоит перестать плакать в подушку и сделать первый шаг. Да, будет сложно, учитывая ваш нелегкий характер, но если вы действительно хотите найти общий язык, придется пойти на определенные жертвы. В противном случае вы останетесь без поддержки и опоры еще на длительное время.

Видео дня

Напомним, для трех знаков Зодиака март будет очень удачным.

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