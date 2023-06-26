Они могут потерять все, чем дорожили.

Астрологи назвали два знака Зодиака, для которых последние дни июня выдадутся крайне неприятными. Они попадут в пучину проблем, выбраться из которых может быть очень сложно.

Скорпион

Это очень азартный знак Зодиака, который не всегда понимает, в какой момент нужно остановиться, подумать и уйти. Они обожают играть в игры, требующих значительных финансовых вложений. Если в ближайшие дни вы рискнете и пойдете ва-банк, то рискуете остаться без копейки денег. Астрологи предупреждают, что ситуация может усугубиться до того, что вам придется взять кредит. Долговые обязательства вам будет сложно погасить, так как вы не умеете экономить. Поэтому хорошо подумайте перед тем как что-то делать.

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Дева

Девы заметят соринку в чужом глазу, а своем и бревна не увидят. Их слишком навязчивая придирчивость, желание контролировать и повелевать сыграют с ними злую шутку. Уже на днях у них может состояться грандиозный скандал с окружающими, который поставит Деву в очень неловкое положение. Астрологи советуют вам сбавить обороты и посмотреть в первую очередь на себя, иначе вы рискуете стать тем человеком, от которого все просто отвернутся.

Напомним, полнолуние в июле взбодрит три знаки Зодиака.

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