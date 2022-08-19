Конец августа принесет им радость от совершенной покупки.

Астрологи назвали два знака Зодиака, которые в августе не поскупятся на хорошее приобретение. Они могут купить недвижимость или автомобиль, например.

Дева

Представители этого зодиакального созвездия умеют не только зарабатывать деньги, но и тратить их. В конце августа вы можете решиться на серьезную покупку, так сказать, сделать вклад в будущее. Астрологи рекомендуют вам в этот период купить недвижимость, чтобы потом сдавать ее в аренду. Так вы сможете иметь пассивный доход.

Также обратите внимание и на то, что вам нужен отдых. Не скупитесь на путевки на море. Возьмите с собой хорошую компанию и отправьтесь навстречу приключениям.

Близнецы

А вот Близнецы могут осуществить свою мечту и совершить покупку, которую долго не могли себе позволить. Эксперты советуют вам наконец сделать это, чтобы испытать неподдельную радость.

Не забывайте и о своих близких. Их тоже можете чем-то порадовать. Вам это потом вернется в двойном размере. Кроме того, конец августа будет благоприятным для покупки автомобиля. Вот только астрологи советуют покупать новую машину из салона, а не поддержаную.

Напомним, двум знакам Зодиака нужно приготовиться к худшему до конца августа.

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