Этим знакам придется пересмотреть свои прривычки.

Астрологи назвали два знака Зодиака, которые вблизи Ретроградного Меркурия получат ценный жизненный урок. По их словам, это время будет знаковым для них.

Дева

Очень часто Девы надеятся на одно, а получается совсем другое. Это проблема, так как представители этого зодиакального созвездия могут впадать в депрессию из-за того, что не получают желаемого.

Видео дня

В начале апреля вы столкнетесь с диллемой - действовать по схеме или сойти с дорожки, которая не ведет вас к успеху. Только отпустив старые обиды и разочарования, вы сможете иначе посмотреть на определенные ситуации и решиться на перемены.

Приложите немного больше усилий для того, чтобы ваши мечты осуществились. Тогда вы почувствуете себя счастливым человеком.

Весы

Часто Весы делают поспешные выводы. Как результат - они совершают ошибки. Пришло время изменить это. Астрологи советуют вам больше думать, анализировать, советоваться. Только так вы сможете избежать неприятностей, которые к тому же сами себе создаете.

Прежде чем делать это подумайте, стоит ли оно того? Действительно ли спешка позитивно отразиться на ваших делах и внутреннем состоянии, в том числе? Может, лучше спокойно решать вопросы?

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