Астрологи назвали два знака Зодиака, которые вблизи Ретроградного Меркурия получат ценный жизненный урок. По их словам, это время будет знаковым для них.
Дева
Очень часто Девы надеятся на одно, а получается совсем другое. Это проблема, так как представители этого зодиакального созвездия могут впадать в депрессию из-за того, что не получают желаемого.
В начале апреля вы столкнетесь с диллемой - действовать по схеме или сойти с дорожки, которая не ведет вас к успеху. Только отпустив старые обиды и разочарования, вы сможете иначе посмотреть на определенные ситуации и решиться на перемены.
Приложите немного больше усилий для того, чтобы ваши мечты осуществились. Тогда вы почувствуете себя счастливым человеком.
Весы
Часто Весы делают поспешные выводы. Как результат - они совершают ошибки. Пришло время изменить это. Астрологи советуют вам больше думать, анализировать, советоваться. Только так вы сможете избежать неприятностей, которые к тому же сами себе создаете.
Прежде чем делать это подумайте, стоит ли оно того? Действительно ли спешка позитивно отразиться на ваших делах и внутреннем состоянии, в том числе? Может, лучше спокойно решать вопросы?