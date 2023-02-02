Проверьте, есть ли вы в этом списке.

Астрологи назвали три знака Зодиака, которые в февраля 2023 года будут много плакать из-за всех проблем, которые на них сваляться. Вам будет непросто, но важно помнить: все, что нас не убивает - делает на сильнее.

Дева

Звезды предупреждают, что вас поджидают неприятности на работе. Вы можете вступить в спор с коллегами, который обернется для вас не очень приятными последствиями. Вы можете потерять авторитет, да и вообще со всеми рассориться. Чтобы избежать негативных последствий, астрологи советуют вам держать язык за зубами, общаться с людьми по-доброму и не вступать в словесные перепалки.

Стрелец

Последнее время вы могли забыть о том, что живете в социуме и под него нужно подстраиваться. В результате у вас также могут возникать ссоры с людьми, как близкими, так и с коллегами. Вам стоит осознать, что не все готовы терпеть ваш сложные и упрямый характер. Не отказывайте окружающим в помощи, иначе совсем скоро можете остаться одни - без всякой поддержки и любви.

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Водолей

Вам нужно научиться жить в гармонии с собой. Пока вы этого не сделаете, не сможете находить общий язык с людьми. Также будьте готовы к тому, что ваши враги не дремлют. И уже совсем скоро они появятся на вашем горизонте с не очень хорошими намерениями. Вам придется противостоять им. Битва будет сложной, поэтому запаситесь терпением и силами.

Напомним, астролог назвала даты, когда всю страну всколыхнут мощные взрывы.

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