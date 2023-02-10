Узнайте, что ждет именно ваш знак Зодиака в субботу.

Суббота, 11 февраля, принесет Девам тотальный разгром во всех сферах жизни. А вот Рыб поцелует удача, они поймают счастье за хвост. Что ждет другие знаки Зодиака - читайте в гороскопе по картам Таро ниже.

Овен

Овны проведут день максимально спокойно, однако стабильность не должна внушать им ложное чувство вседозволенности. Не стоит играть с огнем и рисковать.

Телец

Карты Таро пророчат Тельцам неудачи во всех делах. Вы можете понять, что остались без помощи и поддержки. Придется справляться с проблемами самостоятельно.

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Близнецы

Близнецам стоит оценить все свои идеи, возможно, вы много мечтаете, но мало делаете. Пришло время решиться на реальные поступки.

Рак

Карты Таро пророчат Ракам небольшие бытовые хлопоты, однако они не принесут вам никаких глобальных проблем. Проведите вечер в кругу семьи и гоните прочь плохие мысли.

Лев

Львам стоит завершить все дела. Вспомните обо всем, что вы планировали, но забыли. Этот день стоит посвятить тому, чтобы "подтянуть хвосты".

Дева

В жизни Дев возможен тотальный разгром. Вы можете потерпеть поражение во многих сферах своей жизни. Готовьтесь к тому, что вам придется проявить немало сил.

Весы

11 февраля Весов ждет приятный релакс. Вы сможете расслабиться и отметить свою небольшую победу. В чем именно вы окажетесь победителями - покажет случай.

Скорпион

Скорпионам стоит держать дистанцию. Откажитесь от новых знакомств, не стоит впускать в свою жизнь посторонних.

Стрелец

Карты Таро сулят Стрельцам болезненное падение. Вы можете сильно разочароваться в своих друзьях.

Козерог

11 февраля Козерогам стоит раскрыть свои чувства. Не бойтесь мечтать и визуализировать все, чего хотите достичь. В скором времени судьба докажет вам, что все желания сбываются.

Водолей

Водолеев ждет благополучие. В скором времени вы можете встретить нового друга.

Рыбы

Рыб поцелует удача. Вы наконец-то осознаете то, то можете не сомневаться в своем будущем. Карты Таро сулят Рыбам массу приятных эмоций.

Напомним, ранее экстрасенс рассказал, что Украина может освободить Крым от оккупантов уже очень скоро.

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