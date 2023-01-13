Скорпионам стоит отказаться от экстрима и риска.

В субботу, 14 января, Девам повезет на работе. Однако удача ждет не всех, Близнецам стоит быть осторожнее, они рискуют вляпаться в ужасный скандал. Что карты Таро пророчат другим знакам Зодиака - читайте в гороскопе ниже.

Овен

Овнов ждут новые свершение. Вы получили редкий шанс начать дело всей своей жизни, не упустите эту возможность.

Телец

Карты Таро советуют Тельцам не скрывать свои чувства. Не бойтесь признаться в своей симпатии и сделайте первый шаг.

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Близнецы

14 января Близнецы рискуют оказаться в неприятной и скользкой ситуации. Вы можете попасть в грязный скандал. Постарайтесь не совершать ошибки, они вам дорого обойдутся.

Рак

В субботу, несмотря на то, что это выходной день, Раков ждет много работы. Однако не переживайте, если не будете нервничать, то особых хлопот задания от начальства не принесут.

Лев

Львам можно уйти "в отрыв". Веселитесь и смело исполняйте свои мечты. Карты Таро сулят Львам много радости.

Дева

Девам карты Таро сулят щедрую прибавку к зарплате. Начальство оценит все ваши труды и вознаградит их похвалой, премией или даже повышением.

Весы

Не менее хороший день ждет Весов. Вы сможете оставить все проблемы в прошлом.

Скорпион

Скорпионам стоит отказаться от экстрима и риска. Проведите этот день без лишней суеты, читайте книги, смотрите фильмы или гуляйте с друзьями, но не испытывайте удачу.

Стрелец

Карты Таро сулят Стрельцам начало белой полосы. Однако не спешите хвастаться своей удачей, не привлекайте внимание врагов.

Козерог

14 января Козероги должны быть готовы к важным решениям. Ваша судьба только в ваших руках. Не позволяйте другим людям решать, что вам делать.

Водолей

Водолеям стоит избавиться от вредных привычек. Откажитесь от привязанностей, позаботьтесь о своем здоровье.

Рыбы

Карты Таро сулят Рыбам отличные новости. Будьте щедры и добры, не забывайте о тех, кто нуждается в вас.

Ранее астрологи рассказали, что судьба готовит тяжелые испытания для двух знаков Зодиака.

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