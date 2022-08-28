По словам таролога, украинцев ждет нелегкий период, когда придется контролировать свои расходы.

Таролог и экстрасенс Людмила Хомутовская рассказала, как изменятся события в Украине в сентябре в контексте войны, развязанной 24 февраля 2022 года Россией против Украины.

Об этом астроэксперт рассказала в интервью YouTube-каналу "Прогноз".

"Я не могу, к сожалению, сказать, что у нас будет сентябрь стабильным. Нет, он не будет стабильным. Потому что нам нужно будет защищаться. Значит, "прилеты" будут и разного рода неоднозначные действия, чтобы рассказать об Украине неправдивую информацию", - говорит экстрасенс.

По ее словам, Россия всеми способами будет пытаться выйти на переговоры и будет "расставлять ловушки". Но на стороне Украины будет весь мир.

"В сентябре максимальная сплоченность мира. И помощь будет идти оттуда, откуда ее еще не было", - говорит Хомутовская.

Ранее финалист шоу "Битва экстрасенсов" Денис Маклашевский сделал прогноз для Украины на осень. Его предсказание встревожило многих.

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