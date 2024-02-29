Узнайте, какие народные приметы существуют в эту дату и зачем их придерживаться.

Последний день февраля в високосном году обладает невероятной магической силой. Считается, что люди, рожденные в эту дату - особенные, а все ритуалы, проведенные 29 февраля, имеют серьезные последствия. УНИАН расскажет, какие есть приметы на сегодня - что нельзя делать, а что нужно.

29 февраля - праздник Кащея-Чернобога

Славяне издавна знали, что за необыкновенный день 29 февраля - ритуалы проводили очень осторожно, от некоторых действий вообще отказывались. Главное одно - 29 февраля наши предки встречали день Кащея-Чернобога.

Кащей-Чернобог - это божество, которое считается одним из самых злых и "темных", повелителем Тьмы и царства Нави. Это Бог холода и зла, воплощение самых страшных человеческих пороков и грехов. Именно он олицетворяет злую половину жизни. Издавна он изображался, как существо, подобное человеку, но черного цвета и с посеребренными усами. Славяне приносили ему жертвы перед важными делами и событиями, причем, жертвы были в виде людей или животных.

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Что нужно сделать 29 февраля, чтобы Чернобог не испортил вам жизнь

Народные приметы гласят, что в ночь с 29 февраля на 1 марта необходимо раздавить в руке сырое яйцо - таким образом Кащею наступит конец. Логика кроется в древних сказках - как известно, в яйце находится смерть этого мифического существа. Кроме того, Кащей, согласно поверьям, связан с зимой, как с самым темным и холодным временем года. 29 февраля также заканчивается и этот цикл.

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