Рассказываем, что нужно сделать на китайский Новый год, чтобы купаться в благополучии.

Китайский Новый год 2024 наступит 10 февраля и закончится 28 января 2025 года. Традиционно в Китае люди встречают эту дату, как "Праздник весны", долго ждут торжество и готовятся к нему. УНИАН расскажет, какие ритуалы важно провести 10 февраля - что нельзя делать, а что обязательно нужно.

Что принято делать на китайский Новый год и как привлечь счастье

Что приносит удачу на китайский Новый год - так это празднование торжества вместе с семьей. Даже если вы не отмечаете этот праздник с размахом, лучше перестраховаться и всё-таки выполнить некоторые ритуалы. Символ грядущего года - Дракон обязательно учтет ваше отношение к нему, а поэтому будет способствовать во всех делах.

Запоминайте, как встретить и провести китайский Новый год:

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украсить дом хотя бы несколькими игрушками красного цвета;

купить игрушечного дракончика и поставить его на самом видном месте;

пригласить на ужин друзей и родственников или пойти к ним в гости;

зажечь благовония;

девятого февраля сделать генеральную уборку;

обязательно поставить на стол блюда из рыбы;

попросить прощения у тех, с кем вы в ссоре;

раздать долги.

Еще один интересный ритуал на китайский Новый год 2024 - дарение красного конверта с деньгами. Китайцы называют этот предмет хунбао - считается, что лучше всего, когда такой конверт дарят на работе или внутри семьи. Причем, сумму нужно положить не символическую, а внушительную - тогда адресат будет купаться в деньгах весь год.

Что нельзя делать на китайский Новый год

Новый цикл жизни по восточному календарю наступит 10 февраля - что нельзя делать в эту дату, важно знать, чтобы не отпугнуть удачу и не разгневать Дракона. Запомните перечень запретных действий:

стричь волосы и ногти;

мыть голову;

выносить мусор;

надевать одежду белого и синего цвета.

Если нарушите хоть один из пунктов - счастья личного или финансового можете не ждать. Более того, рискуете даже навлечь неприятности, поэтому лучше сфокусируйтесь на благостных ритуалах, чтобы войти в новый год с чистым сердцем.

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