Если они захотят скрыть правду, то у них это с великой долей вероятности не получится.

Астрологи назвали знаки Зодиака, чьи представители вовсе не умеют врать. Подробнее читайте в материале УНИАН.

Лев

Мало того, что этот человек не умеет врать, так он еще и терпеть не может ложь от других людей. Например, если у Львов все идет к отношениям, то они детально расспросят у потенциального партнера обо всех интересующих вещах, проведут свое "расследование" и сопоставят факты. Малейшая несостыковка - прямая причина для отказа.

Стрелец

Этим людям важно, чтобы их окружала правда. Они сами не очень переживают из-за того, что о них подумают люди, поэтому грубо и резко говорят все в лицо.

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Если им захочется соврать, то это у них не получится. Ложь выдадут глаза.

Козерог

Эти люди терпеть не могут, когда им приходится где-то лукавить. Они всегда запинаются, отводят взгляд в сторону, путаются в информации. Это их и выдает. К слову, астрологи называют Козерогов одним из самых честных знаков Зодиака.

Дева

Дева всегда выступает за правду и справедливость. Именно поэтому моральные принципы этого человек не позволят обманывать окружающих - близких или далеких людей. Они чтят свою совесть больше всего и практически не способны на обман, даже с добрым умыслом.

Напомним, астролог ответила, для чего благоприятен период ретроградного Меркурия.

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