В список попали Овны, Тельцы и Весы.

Астрологи назвали знаки Зодиака, у представительниц которых на следующей неделе начнется "черная" полоса в жизни. Речь идет о периоде с 29 августа до 4 сентября.

В список попали Овны, Тельцы и Весы.

Овен

У Овнов все будет валиться из рук, ничего не будет толком получаться. Разочарование и раздраженность станут чуть ли не их главными спутниками на весь указанный период. Астрологи рекомендуют поберечь силы, не тратить зря энергию и просто переждать бурю.

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Телец

Девушки-Тельцы рискуют испортить отношения с самыми близкими людьми, если не будут сдерживаться на следующей неделе. Они будут максимально невнимательны к потребностям остальных.

Весы

Весы на следующей неделе столкнутся с множеством мелких проблем, которые необходимо будет решать здесь и сейчас. Это основательно их вымотает. Чтобы не нарваться на еще большие неприятности, звезды советуют стараться как можно больше отдыхать.

Ранее астрологи назвали три знака Зодиака, у которых в сентябре круто изменится жизнь.

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