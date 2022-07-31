Также астроэксперт ответил на вопрос, будет ли повторное наступление на Киев.

Финалист шоу "Битва экстрасенсов" Денис Маклашевский сделал прогноз для Украины на важную для нашей страны дату - 24 августа, когда она отмечает День Независимости. Также он рассказал, что нас ждет зимой.

Как отметил астроэксперт в YouTube-канале "Мій світ", 24-го августа он не видит таких масштабных прилетов, которых нужно бояться и бежать.

"Я не привязываюсь к 24-му числу, для меня это абсолютно обыкновенный день. Не вижу таких масштабных прилетов в этот день, что нужно бояться, нужно бежать", - говорит Маклашевский. Он добавил, что ухудшения ситуации не будет.

Кроме того, он ответил на вопрос, будет ли повторное наступление на Киев. "Не будет, я уже ранее об этом говорил", - заверил экстрасенс.

Также Маклашевский утверждает, что не будет наступления Беларуси на Украину.

А еще на фоне разговоров о тяжелой зиме для украинцев астроэксперт рассказал, что свет у нас будет, с газом могут быть проблемы. В плане продуктов питания, говорит экстрасенс, будет очень сложно. Но это не будет голод.

Ранее астролог Яна Эзотеричка сделала прогноз для Украины на ближайшее время и определила города, над которыми нависла серьезная опасность.

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