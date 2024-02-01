Попробуйте догадаться, какие птицы подобрали для Овнов и Рыб.

Для каждого знака Зодиака в сети подобрали виды птиц, которые наиболее им соответствуют.

Овен - дятел

Как и Овны, дятлы неустанны, энергичны и активно заявляют о себе. Красный - цвет силы Овна, и у большинства дятлов на голове имеется как минимум пятнышко, как максимум - буйство красных перьев. Что касается физического тела, то Овен управляет головой и черепом, а дятлы, сверлящие со скоростью до 20 раз в секунду, имеют дополнительные мышцы, выполняющие функцию шлема, защищающие их мозг от воздействия этой барабанной дроби.

Телец - колибри

Об аппетитах представителей знака Телец ходят легенды. А колибри каждый день съедает вдвое больше веса своего тела. Когда еды мало, эти птицы впадают в полную апатию, как и Тельцы, когда что-то не соответствует их планам и потребностям.

Видео дня

Близнецы - ворона

Близнецы управляются Меркурием, божественным посланником богов. В скандинавском пантеоне эквивалентом Меркурия является одноглазый бог поэзии Один, которого сопровождает пара воронов - Хугинн и Мунинн. Эти птицы, олицетворяющие мысль и память, каждое утро летают над миром, и, возвращаясь, садятся на плечи Одина, чтобы нашептать ему тайны, которые они видели.

Рак - гусь

Рак - архетипическая мать Зодиака. А гусь издавна ассоциировался с материнством и созиданием. Кроме того, египтяне считали гуся священным из-за его связи с богиней Исидой, покровительницей материнства, плодородия и женской магии.

Лев - лебедь

Лев - царственный романтик Зодиака, а лебедь считается одним из символов крепкой любви и иерархии.

Дева - шалашник

Шалашники, как и представители знака Дева, очень дотошные и требовательные: сортируют предметы по цвету, форме, размеру и использованию. Дева ассоциируется с девственницами и обрядами очищения, а шалашник всегда тщательно убирает весь мусор с подстилки в своих постройках.

Весы - сорока

Управляемые Венерой, планетой эстетики и притяжения, Весы являются знаком партнерства, а сороки, образующие пару на всю жизнь, издавна ассоциировались с браком и магией.

Скорпион - сова

Скорпион ассоциируется с подземным миром, а в разных культурах совы считаются предвестниками смерти.

Стрелец - ласточка

Управляемый удачливой планетой Юпитер, Стрелец - знак рискованного бизнеса, дерзкой независимости и обширных приключений. Также Стрелец - знак неукротимой надежды, и поскольку ласточка часто была первой птицей, которую моряк/пират видел при приближении к суше, они стали символизировать долгожданное возвращение домой.

Козерог - орел-гарпия

Монохромный хищник, предпочитающий большие просторы беспрепятственного леса, орел-гарпия - чистый Козерог. Козероги - управители 10-го дома наследия, они сторонники устойчивого восхождения, стратегического успеха и игры в долгую. А гарпии летают на короткие расстояния, чтобы сохранить энергию, и терпеливо ждут приближение добычи.

Водолей - андский кондор

Андский кондор предпочитает летать в одиночку и устраивает свое скрытное гнездо на отвесной скале, но спит в большой луже со своими приятелями. Так и Водолее испытывают глубокие потребности как в одиночестве, так и в общении.

Рыбы - чудная райская птица

Рыбами управляет планета иллюзий Нептун. И их ассоциируют с меняющимися формами, измененными состояниями и пограничными пространствами. А брачный ритуал превосходной райской птицы представляет собой поистине трансцендентный опыт.

Вас также могут заинтересовать новости: